قوة مشتركة تقتل عددا من الدواعش بتدمير أنفاقهم غربي الأنبار

2021/08/20 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الانبارتمكنت قوة مشتركة من الجيش والحشد الشعبي، اليوم الجمعة، من قتل عدداً من عناصر داعش من خلال تدمير انفاقهم التي كانوا يختبئون فيها غربي الانبار.وذكرت هيئة الحشد الشعبي بي بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه انه "بعملية نوعية، تمكنت قوة مشتركة من فوج هيت الثاني بالحشد الشعبي واللواء 29 بالجيش، من قتل عدد من عناصر فلول “داعش” الإرهابي غربي الانبار".

واضافت أن "العملية جاءت بعد متابعة دامت أكثر من أسبوع في منطقة العكبة ووادي المحمدي بمحافظة الانبار، إذ اسفرت العملية عن قتل عدد من عناصر “داعش” الإرهابي بتدمير الانفاق التي كانوا يختبئون بداخلها".

وتابعت: "عثرت القوة على مضافات لفلول “داعش” الإرهابي واسلحة ومواد مختلفة، قبل ان يتم تدميرها".

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