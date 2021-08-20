2021/08/20 | 14:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف / المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الجمعة، تسجيل ثلاث وفيات وأكثر من 100 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.وذكرت الدائرة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “تم اجراء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ثلاث وفيات وأكثر من 100 إصابة جديدة بكورونا في النجف المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاث وفيات وأكثر من 100 إصابة جديدة بكورونا في النجف) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاث وفيات وأكثر من 100 إصابة جديدة بكورونا في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).