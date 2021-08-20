2021/08/20 | 15:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

شكا عدد من المزارعين في قضاء الكحلاء من تردي الواقع الزراعي بسبب شحة المياه وجفاف الأراضي ومنعهم من الزراعة في الموسم الزراعي الشتوي مطالبين بإيجاد خطط بديلة لاعادة الحياة للواقع الزراعي في ميسان.

وقال عدد منهم في شكاوى نشرت على الصفحات المحلية ان اكثر من 100 فلاح في قضاء الكحلاء ترك الزراعة بسبب شحة المياه والجفاف الذي طال الأراضي الزراعية ما تسبب بهجرة الفلاحين الى المدينة

كما اشار الى غياب الدعم الحكومي للقطاع الحكومي وغياب دور المؤسسات المعنية في متابعة المزارعين وقطاع الزراعة في المحافظة.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (100 فلاح تركوا الزراعة في الكحلاء.. المياه ستحرمهم من الاشتراك بالموسم الشتوي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (100 فلاح تركوا الزراعة في الكحلاء.. المياه ستحرمهم من الاشتراك بالموسم الشتوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).