ريال مدريد يجدد عقد كريم بنزيما حتى 2023

2021/08/20 | 15:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما جدد عقده مع ناديه ريال مدريد الإسباني لمدة عامين قادمين.

وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي بتويتر "تم توقيع العقود.. كريم بنزيما يمدد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو/حزيران 2023".

Contract signed.



Karim Benzema extends his agreement with Real Madrid until June 2023 - paperworks completed, official announcement in place after Courtois and Carvajal.



️ #RealMadrid…and it started like this, July 2009 @ Bernabéu.



4433 days ago.



🇫🇷🇪🇸 pic.twitter.com/Ufscfi3bCr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2021

وأضاف "اكتملت الأوراق، والإعلان الرسمي جاهز للظهور بعد التجديد لتيبو كورتوا وداني كارفاخال".

ويأتي ذلك في ظل رغبة ريال مدريد، في الاحتفاظ بخدمات مهاجمه الفرنسي، بعد رحيل بعض نجومه هذا الصيف، مثل سيرغيو راموس ورافائيل فاران.

وكان كريم بنزيما قد ظهر بشكل مميز مع ريال مدريد في الموسم الماضي، حيث سجل 30 هدفا في 46 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

