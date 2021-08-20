السلطات السعودية تعثر على كمية مخدرات

2021/08/20 | 15:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، في بيان أنها "تمكنت من إحباط محاولات لتهريب أكثر من (2.6) كيلوجرام من ‘الكوكايين’ مُخبأة داخل أحشاء (6) مسافرين".

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