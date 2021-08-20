بعد جنوحها في مارس الماضي… إيفرغيفن تعبر قناة السويس من جديد

2021/08/20 | 15:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بدأت السفينة إيفرغيفن عبور قناة السويس لأول مرة بعد جنوحها في مارس (أذار) الماضي، وفق ما نقل موقع “الحرة” عن وسائل إعلام محلية مصرية.

وأكدت التقارير أن السفينة وصلت بورسعيد صباح اليوم الجمعة، وتستعد لعبور القناة باتجاه الشمال.

ويُذكر أن إيفر غيفن، إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، جنحت في القناة في مارس (آذار) الماضي، ومنعت مرور السفن وعطلت التجارة العالمية طيلة أسبوع.

وأدى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة، وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة محملة بـ26 مليون طنا من البضائع، قبل أن يتم تعويمها.

وحسب صحيفة الدستور، كثفت هيئة قناة السويس استعداداتها لعبور السفينة، وقالت: “سترافق السفينة قاطرتان، واحدة أمامية والأخرى في الخلف، لتوجيهها منذ دخولها المجرى الملاحي لقناة السويس، وحتى عبورها، وطاقم من كبار المرشدين في الهيئة، بالإضافة إلى التوجيه بالرادار بالتنسيق مع مكاتب الحركة ومحطات مراقبة الملاحة لضمان سلامة العبور”.

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