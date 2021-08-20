الاولمبي يدخل معسكراً تدريبياً في تركيا

2021/08/20 | 15:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يدخل المنتخب الوطني بكرة القدم، معسكراً تدريبياً في تركيا تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.

وسيقام المعسكر في مدينة ازميت التركية ويستمر امدة 12 يوماً.

وضمت القائمة الاولية للفريق 30 لاعباً، حيث سيختار المدرب سوكوب قائمته النهائية خلال الفترة المقبلة.

وكان سوكوب قد وجه دعوة الى 15 لاعباً مغترباً لحضور المعسكر.

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