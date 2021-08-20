مجلس الوزراء يوجه دعوة للمتقدمين للعمل بصفة

2021/08/20 | 15:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت بإيلاء الموضوع الأهمية البالغة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، دعوة للمتقدمين للعمل بصفة موظف اقتراع إلى مراجعة مراكز التسجيل القريبة من محل سكناهم.

ووفقًا لبيان من الأمانة تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، فإنها دعت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة إلى "إبلاغ موظفيهم ممن تقدموا للعمل بصفة (موظف اقتراع) في العملية الانتخابية المقرر إجراؤها في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021، بضرورة مراجعة مراكز التسجيل القريبة من محل سكناهم؛ لتسليم استماراتهم الخاصة بالتقديم ورقيًا، قبل انتهاء مدة التقديم التي مُددت سبعة أيام".

وطالبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بـ"إيلاء الموضوع الأهمية البالغة، كي يتسنى للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أخذ الإجراءات اللازمة بشأن تدقيق استمارات التقديم، ومن ثَمَّ المصادقة عليها خلال المدة المحددة".

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