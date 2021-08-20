النضال - سعيد الوجاني

2021/08/20 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني لا يمكن الحديث عن النضال ، دون تصور وجود مناضل يقف وراء النضال .



فمن دون مناضل يصنع النضال ، يستحيل الحديث عن منظومة تسمى النضال .



النضال من دون وجود مناضل حقيقي ، يكون عبارة عن سمسرة ، وعن بيع وشراء في المستندات والأصول ..



فكم كثر المناضلون ، ودعاة النضال .



وكم كثر دعاة الالتصاق بالشعب ، والتضحية والتطوع لخدمة قضايا الشعب ، والدفاع عن الشعب .



لكن من خلال تصرفاتهم التي تعبر عن ما يروج في ......





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