السيطرة على حريق مكتبة كلية التربية الرياضية في مجمـع الجادريـة

2021/08/20 | 15:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / سيطرت فرق الدفاع المدني، على حريق اندلع داخل المكتبة الرئيسة في الطابق الثاني لمبنى كلية التربية الرياضية داخل جامعة بغداد في مجمـع الجادرية.وذكرت مديرية الدفاع المدني، أن " فرق الاطفاء بذلت جهوداً كبيرة لاحتواء النيران وانقاذ محتويات المكتبة وكتبها الثمينة ومخطوطاتها والبحوث والدراسات وما تحتوي من اثاث بوقت قياسي قلل الخسائر المادية الى ادنى حد ممكن ، دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية ".واضافت انه :" تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب الحريق "./انتهى5

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