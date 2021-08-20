ناد إيطالي يتعاقد مع الموهبة العراقي السويدي اللاعب ايمار شير

2021/08/20 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

اعلن نادي سبيزيا الايطالي، اليوم الجمعة، التعاقد رسمياً مع اللاعب العراقي ايمار شير.

وذكر النادي في بيان تابعته (بغداد اليوم) ان "لاعب خط الوسط ايمار شير وصل الى النادي مباشرة من نادي هاماربي السويدي لمدة خمس مواسم".

من الجدير بالذكر ان ايمار من مواليد 22 كانون الأول 2002 ولد في كركوك وغادر العراق في الرابعة من عمره، حيث استقر مع عائلته في السويد.

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