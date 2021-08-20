2021/08/20 | 15:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، طبيعة الانفجار الذي حصل داخل معسكر الرشيد في العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "محولة كهرباء انفجرت داخل معسكر الرشيد في بغداد، أثناء محاولة ادامتها".

وأضاف، أن "الانفجار لم يسفر عن إصابات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف طبيعة الانفجار الذي حصل داخل معسكر الرشيد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف طبيعة الانفجار الذي حصل داخل معسكر الرشيد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).