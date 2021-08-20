إنجاز المرحلة الأولى من طريق «البتيرة» في ميسان

2021/08/20 | 15:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

باشرت مديرية الطرق والجسور في ميسان بإنجاز المرحلة الأولى لاكساء الجانب الثاني لطريق (البتيرة) الرابط بين المحافظة ومحافظتي ذي قار والديوانية باتجاه كربلاء المقدسة والنجف الاشرف.

وقال مدير طرق وجسور ميسان يوسف يعقوب في تصريح أوردته وكالة الانباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هذا المشروع يعد من المشاريع العملاقة وهو طريق ياحسين الممر الثاني ـ عمارة ـ بتيرة بطول 72 كم"، لافتاً الى ان " المشروع وصل مراحل متقدمة بعد ان دخل مرحلة اكساء الطريق بالاسفلت الاساسي".

واضاف أن "المديرية وعلى الرغم من المعوقات الا انها تمكنت من انجاز اعمال فرش الطبقة الثانية للحصى الخابط للتهيئة، والان اعمال التبليط والاكساء جارية بمادة الاسفلت الاساس بعدما انتهت عملية الاتربة والحصى السبيس واكمال القناطر والجسور لعبور مياه السقي للقرى والاراضي الزراعية على جانبي الطريق".

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