مقتدى الصدر يشارك في توزيع الطعام ضمن مراسم شهر محرم (صورة)

2021/08/20 | 15:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شارك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، بتوزيع الطعام في ذكرى واقعة الطف.

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ونشر المكتب الإعلامي للصدر، صورة تظهر الصدر وهو ياشرك بتوزيع الطعام بمناسبة ذكرى واقعة الطف.

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