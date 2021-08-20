ألبانيا ترفض تسليم مصري يواجه عقوبة الإعدام في بلده

2021/08/20 | 15:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وألغى القاضي أرتان جيرميني تسليم محمد راجح بعدما فشلت السلطات المصرية في تقديم تأكيدات بأنه لن يتم إعدامه.

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