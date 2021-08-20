المنافذ تحبط محاولة تهريب حاويتين في ميناء أم قصر الأوسط

2021/08/20 | 15:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن إحباط محاولة تهريب حاويتين في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.وذكر بيان للهيئة، ان “منفذ ميناء أم قصر الأوسط وبمتابعة من رئيس الهيأة عمر عدنان الوائلي وبناء على المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني تمكن من ضبط حاويتين معدتين للتهريب”.واشار البيان الى أنه “ومن خلال الكشف […]

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