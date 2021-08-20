العراق ضيف شرف في معرض الرياض للكتاب

2021/08/20 | 15:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/أعلن وزير الثقافة السعودي بدر بن عبدالله بن فرحان عن اختيار العراق ضيف شرف في النسخة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب، التي ستقام في تشرين الاول المقبل بتنظيم وإشراف هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية.وقال الوزير في تصريحات صحفية :" إن اختيار العراق يأتي في سياق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين السعودي والعراقي، وفي إطار الجهود المشتركة من البلدين لتعزيز التعاون في جميع المجالات التنموية، ومنها المجال الثقافي "، مشيراً الى :"عمق الثقافة العراقية وتنوعها وهو ما سيُثري فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته المقبلة".وتابع الوزير السعودي:" ان اختيار العراق ضيف شرف في المعرض سيسهم في خلق مساحة تفاعلية كبيرة بين الجمهور السعودي وبين المثقفين العراقيين وإنتاجاتهم الفكرية والإبداعية" .ومن المقرّر أن تقام الدورة المقبلة من المعرض في واجهة الرياض للفترة من الاول من تشرين الاول المقبل إلى العاشر من الشهر ذاته تتويجاً لجهود مكثفة بين وزارتي الثقافة في العراق والسعودية"./انتهى2

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