بالوثيقة.. وزارة البلديات تبدأ بإجراءات فسخ عقد اكبر مشروع للمجاري بتأريخ ديالى

2021/08/20 | 15:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

حصلت (بغداد اليوم)، الجمعة، على وثيقة رسمية موقعة باسم وزير البلديات والاعمار تؤكد البدء باجراءات فسخ عقد مجاري بعقوبة قضائيا لوجود خلافات بين الشركاء ما يوثر بشكل اساسي على اعادة العمل.

يذكر ان مشروع مجاري بعقوبة الغربي والذي تزيد كلفته عن 115 مليار دينار ويغطي 10 مناطق تضم قرابة 100 الف نسمة يعد من اكبر مشاريع المجاري في تاريخ ديالى من حيث كلفته والمناطق المشمولة به.

تفاصيل الوثيقة ادناه:

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