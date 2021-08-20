مراهقة تأمل أن تكون أصغر امرأة تطير بمفردها حول العالم

2021/08/20 | 15:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 18 أغسطس/ آب، تنطلق الشابة البالغة من العمر 19 عامًا في رحلة العمر، التي يصل طولها إلى 32 ألف ميل حول العالم.والمفاجأة أنها طارت بنفسها..هل ستحقق الرقم القياسي؟

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