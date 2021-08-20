طالبان: نحتاج لهذه الدولة اكثر من غيرها



طالبان: نحتاج لهذه الدولة اكثر من غيرها
2021/08/20 | 15:53 - المصدر: موازين نيوز
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