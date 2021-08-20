2021/08/20 | 15:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفادت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الجمعة، بإلقاء القبض على 26 متهما بتجارة المخدرات في أربع محافظات.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن مفارزها “ألقا القبض على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 26 متهما بتجارة المخدراتبأربع محافظات المركز الخبري الوطني.

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