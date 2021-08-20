مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في 4 محافظات

2021/08/20 | 16:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على عدد من المتهمين في 4 محافظات.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان " مفارزها ألقت القبض على 26 متهما في محافظات "بابل، والبصرة، وكركوك، وذي قار " وبحوزتهم 165 غم من مادة الكريستال المخدرة وحبوب مخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي وسلاح ناري نوع مسدس."

واضافت انه "تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية الخاصة بالمخدرات".

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