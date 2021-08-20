الخارجية العراقية: الكاظمي سيزور الكويت الأسبوع القادم

2021/08/20 | 16:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور الكويت الأسبوع القادم.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 اب 2021)، ان "سفير جمهورية العراق في دولة الكويت المنهل الصافي التقى مع رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر، وجرى خلال اللقاء التطرق لعدد من المواضيع منها زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الكويت الأسبوع القادم".

واضاف ان "اللقاء عقد مع رجال الأعمال الكويتيين بغية دخول المستثمرين الكويتيين إلى السوق التجاري العراقي ولعب دور فعال في التنمية المستدامة والاستثمار الصناعي والتجاري، وكذلك مناقشة سبل تنمية التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، في ظل وجود رغبة حقيقية التنمية التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة والمجالات".

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