إسبانيا تمنع سفينتين حربيتين روسيتين من الرسو في ميناء سبتة

2021/08/20 | 16:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت صحيفة “إل بايس” الإسبانية، إن وزارة الخارجية منعت لسفينتين حربيتين روسيتين من الرسو في ميناء سبتة على الساحل الشمالي لإفريقيا.

ووفق ما نقل موقع “روسيا اليوم” عن الصحيفة الإسبانية، طلبت روسيا الإذن بالرسو في سبتة من 18 إلى 20 أغسطس (آب) للسفينة المضادة للغواصات “نائب الأدميرال كولاكوف”، وزورق القطر “ألتاي”.

وكان المكتب الصحافي لأسطول الشمال الروسي قال يوم الثلاثاء إن السفينة الحربية “نائب الأدميرال كولاكوف”، دخلت مياه البحر الأبيض المتوسط لتنضم إلى المجموعة البحرية الروسية.

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