الكاظمي في الكويت الاسبوع المقبل

2021/08/20 | 16:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يزور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأسبوع القادم، دولة الكويت، وفق وزارة الخارجية العراقية.

وقالت الوزارة في بيان إن “السفير العراقي لدى الكويت، المنهل الصافي، التقى مع رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، محمد جاسم الصقر، وتطرقا إلى عدد من المواضيع “منها زيارة الكاظمي إلى الكويت الأسبوع القادم، وعقد لقاء مع رجال الأعمال الكويتيين بغية دخول المستثمرين الكويتيين إلى السوق التجاري العراقي ولعب دور فعال في التنمية المستدامة والاستثمار الصناعي والتجاري”.

وناقش الطرفان، أيضاً، وفق البيان “سبل تنمية التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، في ظل وجود رغبة حقيقية لتنمية التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة والمجالات”.

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