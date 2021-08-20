2021/08/20 | 16:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حقق الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، مكاسبا هي الاعلى في تسعة أشهر ونصف الشهر مقابل العملات المناظرة، مدعوما بمخاوف من أن السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا قد تؤخر التعافي الاقتصادي العالمي.وصعد مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 93.579، في الأسبوع، محققا مكسبا بنحو 1% وهو […]

ظهرت المقالة عالميا..



الدولار يحقق مكاسبا هي الاعلى في 9 أشهر أولاً على الايام نيوز.

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