دور -الأنجزة- في خدمة القوى الرأسمالية وإجهاض المقاومة الشعبية السياسية - جهاد عقل

2021/08/20 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جهاد_عقل مقدمة عندما قرأت مقال («الأنجزة» والمقاومات الشعبيّة)، للكاتبة والروائية المناضلة الهندية آرونداتي روي، والذي نشرته المجلة الفصلية اللبنانية "بدايات"، ضمن ملف خاص بها، تناولت فيه ظاهرة الليبرالية الجديدة (النيوليبرالية)، شارك فيه العديد من الباحثين، تذكرت حادثة كنت شاهدًا عليها في تسعينيات القرن الماضي، وهي استقبال "رفيق" فلسطيني زارنا في مقر الحزب الشيوعي – الدائرة النقابية -، اتضح ......





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