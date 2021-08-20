سقوط كابل وآلة الانتحار الجماعية للإمبراطورية الأمريكية - كريس هيدجيز

2021/08/20 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كريس_هيدجيز الهزيمة الأمريكية في أفغانستان، التي ستنتهي إلى فوضى بسرعة البرق خلال الأسابيع القليلة المقبلة وتضمن عودة طالبان إلى السلطة، هي علامة أخرى على نهاية الإمبراطورية الأمريكية.



عقدان من القتال، تريليون دولار أنفقناه، إرسال 100 ألف جندي لإخضاع أفغانستان، والمعدات عالية التقنية، والذكاء الاصطناعي، والحرب الإلكترونية، و طائرات "ريبر" بدون طيار مدججة بصواريخ "هيل فاير" وقنابل GBU-3 وطائرات "جلوبال هاك" بد ......





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