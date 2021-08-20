العمليات المشتركة تكشف عن خطة لتطوير سلاح الدفاع الجوي

2021/08/20 | 16:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، عن خطة لتطوير سلاح الدفاع الجوي وتجهيزه برادارات متطورة، فيما أكدت أن تنفيذ هذه الخطة يحتاج الى أموال طائلة.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة […]

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