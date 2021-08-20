تعاطي الكوكايين واقتحام مقصورة القيادة وتبادل اللكمات.. ظاهرة الركاب المشاغبين تستمر في الانتشار بأمريكا

2021/08/20 | 16:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظهر أرقام جديدة من الحكومة الأمريكية أن ما يقارب 4000 حادثة لركاب طائرات مشاغبين وقعت حتى الآن هذا العام.في محاولة للحد من هذه المشكلة، أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية أنها ستمدد الحظر المفروض على مبيعات الكحول على الطائرات حتى يناير المقبل، واقترحت إدارة الطيران الفيدرالية زيادة الغرامات على الركاب الذين يتصرفون بشكل غير لائق.المزيد لدى مراسل CNN، بيت مونتين.

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