2021/08/20 | 16:24 - المصدر: آي كيو نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السليمانية.. الغلاء يمتد للطحين: أصحاب المخابز يطلبون الدعم "أو سنبيع 6 بألف" -عاجل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/20 | 16:24.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية.. الغلاء يمتد للطحين: أصحاب المخابز يطلبون الدعم "أو سنبيع 6 بألف" -عاجل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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