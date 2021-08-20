عظيم الشقاء في أجمل المهاجِر!

2021/08/20 | 16:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا جاءني أحدهم "يتلصّص" على الكلمات التي أخطّها، وأنا جالس على هذه الصخرة البحرية الملساء أتلحّف فضّة الفجر، سوف ينقلب على ظهره لكثرة الضحك، ليصرخ في وجهي، عندما يستعيد أنفاسه:" كيف يُعقل أن تبكي جحيماً، وأنتَ تتنعّم هنا بواحد من أجمل شواطئ جنوب فرنسا وأكثرها تَرَفاً وازدهاراً؟".

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