2021/08/20 | 16:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتزاع 3 مناطق في ولاية بغلان شمال أفغانستان من "طالبان"

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