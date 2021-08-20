أردوغان: التواصل مع طالبان وارد لتحقيق الاستقرار في أفغانستان

2021/08/20 | 16:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إمكانية تواصل أنقرة مع الحكومة التي ستشكلها حركة طالبان في أفغانستان، بغية تحقيق الأمن والاستقرار في ذلك البلد.وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة التركية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة ان "غايتنا الأساسية تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان، ولأجل ذلك سنتواصل مع الحكومة التي ستشكلها طالبان إن استدعى الأمر ذلك".وردا على الاخبار التي اعلنتها المعارضة التركية بشأن وجود 1.5 مليون مهاجرين أفغاني في البلاد، نفاها أكد اردوغان أنها محض أكاذيب، حسب وصفه، مشدداً على أن "تركيا ليست بلدا يمر منه كل من هب ودب، وحكومته لن تتسامح أبداً مع من لا يلتزم بقوانين تركيا وأنظمتها ويتخذ مواقف تثير الفوضى.وأشار الى أن عدد الأفغان المتواجدين حاليا داخل الأراضي التركي لا يتجاوز 300 ألفا، وأن 180 ألفا منهم مسجلون لدى الجهات المختصة.ولفت إلى أن تركيا تبذل جهودا كبيرة لإحلال الأمن والاستقرار في أفغانستان، بغية الحيلولة دون حدوث موجات هجرة جديدة تجاهها من هذا البلد.وأوضح أن بلاده تواصل إجلاء رعاياها الراغبين في مغادرة أفغانستان، لافتاً الى ان "هناك 5 آلاف من رعايانا في أفغانستان يرغبون في العودة إلى الوطن، قمنا بإجلاء 500 منهم إضافة إلى 83 أجنبيا، وسنواصل عمليات الإجلاء.

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