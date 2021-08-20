2021/08/20 | 16:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية، تقريرا ألقت فيه الضوء على حجم البطالة في المنطقة العربية.

وذكر التقرير أن "عدد الأفراد العاطلين عن العمل في المنطقة العربية بلغ 14.3 مليون، مسجلة بذلك أعلى مستوى بطالة في العالم، لا سيما بين النساء والشباب".

وكشف التقرير عن "واقع عدم قدرة سوق العمل في المنطقة، وبالأخص القطاع النظامي، على خلق فرص عمل عادلة وكافية، ويظهر الأعداد المرتفعة للعاملين في القطاع غير النظامي، التي تبلغ حوالي ثلثي إجمالي اليد العاملة العربية، جراء التغيرات الديمغرافية وعدم الاستقرار السياسي وتراجع الاستقرار المالي والنقدي".

وسلط التقرير الضوء على عدم المساواة بين الجنسين وتداعيات الجائحة على أسواق العمل بالإضافة إلى الصراعات التي تشكل عقبة أساسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصراعات وعدم المساواة.. تعرّف على عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية "الأكبر بالعالم") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصراعات وعدم المساواة.. تعرّف على عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية "الأكبر بالعالم") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).