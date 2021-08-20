القبض على متهم قام بسرقة 13 دراجة نارية في ميسان

2021/08/20 | 16:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت القوات الامنية في ميسان القبض على متهم بسرقة الدراجات النارية في مدينة العمارة ، مركز المحافظة".وذكر بيان للمديرية ان المتهم القي القبض عليه بالجرم المشهود وبحوزته دراجة نارية وقد أعترف خلال التحقيق بقيامه بتنفيذ 13 عملية سرقة لدراجات نارية".واضاف :" تم تصديق اعترافاته ابتدائيا وقضائيا وتسليمه إلى العدالة"./انتهى

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