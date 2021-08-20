السماح للطلاب الأجانب للجامعات والمعاهد الروسية بالعودة إلى روسيا لمواصلة دراستهم/ موسع

2021/08/20 | 16:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلن المكتب الصحفي لوزارة التعليم العالي الروسي أن كل الطلاب الأجانب للجامعات والمعاهد الروسية يمكنهم العودة إلى روسيا لمواصلة دراستهم.وقال المكتب، اليوم الجمعة: "وافق مكتب منع استيراد وانتشار فيروس كورونا في الأراضي الروسية على السماح بدخول روسيا من أجل مواصلة الدراسة.وقد قامت وزارة العلم والتعليم العالي بوضع قواعد ستساعد الطلاب الأجانب في القدوم إلى روسيا.وستتم الموافقة عليها في القريب العاجل".ووذكر المكتب في تصريح صادر عن وزير التعليم العالي، فاليري فالكوف: "تبدأ الجامعات والمعاهد الروسية العام الدراسي الجديد بدوام تقليدي بالتعاون مع وزارة الخارجية الروسية والمصلحة الفدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين"، مضيفا أنه تم الطلب من الجهات المختصة بفتح الحدود أمام الطلاب من الدول الأجنبية.وأوضح فالكوف أنه سيتم تنظيم ظروف للدراسة عن بعد للطلاب الذين لن يكون بإمكانهم الوصول إلى روسيا لسبب ما، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن البرامج التعليمية الشخصية والدروس الإضافية والقرارات الأخرى التي تسمح بالحصول على التعليم النوعي./انتهى

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