2021/08/20 | 16:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ذكرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، أنه لا يمكن استبعاد فقدان عشرة إلى عشرين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان، عقب سيطرة طالبان على البلاد. وقالت أنويتا باسو، الرئيسة المعنية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذيرات من تداعيات اقتصادية جسيمة على أفغانستان بعد سيطرة طالبان عليها المركز الخبري الوطني.

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