الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....9 - محمد الحنفي

2021/08/20 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي عدم قيام السلطة بدورها، للحد من سيطرة الفاسدين على المجال الانتخابي:8) ولحد الآن، لا نعرف أن السلطات المحلية، تقوم بدورها، للحد من سيطرة الفاسدين الانتخابية، على المجال الانتخابي، بتوظيف سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، الذين يتحولون إلى قادة للحملات الانتخابية للفاسدين، التي تتحول إلى حملات للتجارة في ضمائر الناخبين،، لصالح المرشحين الفاسدين، في انتخابات الجماعات الترابية.وما نعرفه ......





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