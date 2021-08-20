"الموارد المائية" العراقية تتخذ إجراءات لمعالجة شح المياه في النهراون وديالى

2021/08/20 | 16:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الجمعة، إتخاذ عدة إجراءات لتخفيف شح المياه في محافظة ديالى، فيما أشارت إلى أنها عملت على إيصال مياه الشرب لقضاء النهروان في أطراف العاصمة بغداد. وقال علي راضي، المتحدث باسم الوزارة لوكالة الأنباء …

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