الكاظمي يزور الكويت الأسبوع المقبل

2021/08/20 | 17:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة،

ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي

سيزور دولة الكويت الأسبوع القادم.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن السفير العراقي لدى

الكويت، المنهل الصافي، ال

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