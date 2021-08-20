2021/08/20 | 17:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الصحة تسجل 6121 إصابة جديدة بفيروس كورونـ ا و67 حالة وفاة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الصحة تسجل 6121 إصابة جديدة بفيروس كورونـ ا و67 حالة وفاة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الصحة تسجل 6121 إصابة جديدة بفيروس كورونـ ا و67 حالة وفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).