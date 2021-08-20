التربية تُحدد موعد الاختبار التمهيدي

2021/08/20 | 17:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حددت وزارة التربية، موعد الاختبار التمهيدي "المستوى الاول" للمتقدمين على مدارس الموهوبين في العراق.وذكرت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان هيئة رعاية الموهوبين حددت ، يوم الخميس المقبل الموافق السادس والعشرين من الشهر الحالي ، موعد الاختبار التمهيدي "المستوى الاول" للمتقدمين على مدارس الموهوبين في العراق".ودعت الطلبة المرشحين إلى" جلب هوية تعريفية للسماح لهم بدخول الاختبار الذي سيكون في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً"./انتهى7

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