مصدر امني :قوة مشتركة تعثر على مضافة لداعش جنوب الموصل

2021/08/20 | 17:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/عثرت قوة مشتركة في نينوى على مضافة لداعش جنوب الموصل .وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان"قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد العشائري عثرت على مضافة لداعش في محيط زور كنعوص جنوب الموصل "واضاف ان " المضافة تحتوي على منظومة اتصالات واجهزة موبايل واحزمة ناسفة بالاضافة الى اعتدة واسلحة ومواد غذائية" لافتا الى ان" المضافة تقع في منطقة بمحاذاة قرية زور كنعوص الذي جرفته القوات العراقية قبل عدة اشهر"/انتهى

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