محنة التنوير - حسن مدن

2021/08/20 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن قبل سنوات تحاور اثنان من أهم وجوه أوروبا الفكرية والإبداعية، باتا اليوم في ذمة الله.



الأول قامة أدبية كبرى تتوجت مسيرته بنيل جائزة نوبل للآداب، والثاني قامة سوسيولوجية مهمة، هما الألماني جونتر جراس والفرنسي بيير بورديو.



وعلى اختلاف حقلي اهتمامهما، جمع بينهما الموقف النقدي الواضح والصريح مما بات يعرف ب«الليبرالية الجديدة»، التي تفرّعت إلى نسخ ونماذج مختلفة في المجتمعات الأوروبية، بعضها وصل ......





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