التربية تعلن موعد الاختبار التمهيدي ’المستوى الأول’ لمدارس الموهوبين

2021/08/20 | 17:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حددت وزارة التربية - هيئة رعاية الموهوبين، الجمعة، موعد الاختبار التمهيدي "المستوى الاول" للمتقدمين على مدارس الموهوبين في العراق.

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وبينت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (20 اب 2021)، أنه "على الطلبة المرشحين جلب هوية تعريفية للسماح لهم بدخول الاختبار الذي سيكون في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا".

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