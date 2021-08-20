السعودية تستضيف نهائيات أبطال آسيا وإقصائياته

2021/08/20 | 17:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستستضيف السعودية نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم والدورين ربع ونصف النهائي لمنطقة الغرب، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري للعبة الجمعة.

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