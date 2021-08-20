العمل توضح بشأن امكانية فتح شمول جديد في الرعاية

2021/08/20 | 17:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية التي أقرتها الوزارة هذا العام، تتراوح من 25 ألف دينار للفرد الواحد إلى 100 ألف دينار للأسرة المؤلفة من 4 أفراد.

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