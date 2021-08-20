فرق الدفاع المدني تخمد حريقا في مبنى كلية التربية الرياضية

2021/08/20 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت فرق الإطفاء من اخماد حريق اندلع داخل جامعة بغداد في منطقة الجادرية.

وقالت مديرية الدفاع المدني ان فرقها تمكنت من السيطرة على حريق اندلع داخل المكتبة الرئيسة في الطابق الثاني لمبنى كلية التربية الرياضية داخل جامعة بغداد، فضلا عن تمكنها من انقاذ المكتبة وكتبها الثمينة ومخطوطاتها والبحوث والدراسات وما تحتوي من اثاث بوقت قياس قلل الخسائر المادية الى أدنى حد ممكن، ومن دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية، مشيرة الى فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق.

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