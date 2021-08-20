وزارة الخارجية العراقية: رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور الكويت الأسبوع المقبل

2021/08/20 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور الكويت الأسبوع المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان، ان سفير جمهورية العراق في دولة الكويت المنهل الصافي بحث مع رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر عددا من المواضيع منها زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الكويت الأسبوع المقبل.

واضاف ان اللقاء عقد مع رجال الأعمال الكويتيين بغية دخول المستثمرين الكويتيين إلى السوق التجاري العراقي ولعب دور فعال في التنمية المستدامة والاستثمار الصناعي والتجاري، وكذلك مناقشة سبل تنمية التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، في ظل وجود رغبة حقيقية التنمية التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة والمجالات

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